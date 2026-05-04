Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Feuerwehreinsatz bei Vegetationsbrand - rund 150 m2 Unterholz betroffen

Geisenheim (ots)

Am 04.05.2026 wurde die Feuerwehr Geisenheim gegen 18:47 Uhr zu einem Vegetationsbrand im Bereich Waldrand Gemarkung Johannisberg alarmiert. Vor Ort brannten etwa 150 Quadratmeter Unterholz. Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden.

Unterstützt wurden die Einsatzkräfte vor Ort durch weitere Fahrzeuge aus Oestrich-Winkel, Rüdesheim sowie dem Brandschutzaufsichtsdienst.

Die Brandbekämpfung erfolgte unter Einsatz von 2 C-Rohren und 2 D-Rohren. Nach kurzer Zeit war das Feuer unter Kontrolle und schließlich vollständig abgelöscht. Abschließend wurde die betroffene Fläche sorgfältig nach Glutnestern abgesucht.

Zur Brandursache können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen.

Die Feuerwehr weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass mit den steigenden Temperaturen und anhaltender Trockenheit die Gefahr von Wald- und Vegetationsbränden wieder deutlich zunimmt. Bereits kleine Unachtsamkeiten - wie achtlos weggeworfene Zigaretten oder offenes Feuer - können Brände auslösen.

Hinweise der Feuerwehr:

- Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe entzünden - Zigarettenreste nicht in die Natur werfen - Fahrzeuge nicht auf trockenem Gras abstellen - Zufahrtswege für Einsatzkräfte freihalten

Bei Rauchentwicklung oder Feuer wählen Sie umgehend den Notruf 112.

Einsatzkräfte vor Ort:

Feuerwehr Geisenheim mit den Ortsteilen Geisenheim, Johannisberg und Stephanshausen; Feuerwehr Oestrich-Winkel und Feuerwehr Rüdesheim; Brandschutzaufsichtsdienst; Polizei Rüdesheim und Mitarbeiter Hessenforst. Insgesamt 54 Einsatzkräfte.

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