Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: Einbrüche in Sterzhausen + Zeugen und Geschädigte nach Angriffen an Tankstelle gesucht +

Lahntal-Sterzhausen: Einbrüche in Grundschule und Kita -

In der Schulstraße kam es in zwei Gebäuden zu Einbrüchen. Zwischen Freitag (13. Februar) 15 Uhr und Dienstag (17. Februar) 7.30 Uhr drangen Einbrecher gewaltsam in die Wichtelhäuser Schule ein. Sie durchwühlten einen Schrank und hinterließen Schäden in Höhe von schätzungsweise 2.000 Euro. In die Kindertagesstätte "Villa Kunterbunt" stiegen die Täter über ein aufgehebeltes Fenster ein. Eine Zeugin bemerkte den Einbruch am Dienstagmorgen (17. Februar) gegen 06.50 Uhr. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter in beiden Gebäuden keine Beute. Die Ermittler der Marburger Kripo bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in der Schulstraße gemacht haben, sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Marburg: Mann greif Fußgänger an und springt vor Autos -

Nach einem Polizeieinsatz am Montagabend (16. Februar) gegen 21:15 Uhr in der Frankfurter Straße, nahe der Aral-Tankstelle, suchen die Ermittler der Polizei nach Zeugen. Die Ermittler schließen zudem nicht aus, dass es weitere Personen gibt, die von einem 19-Jährigen angegriffen und verletzt wurden. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Marburg unter der Telefonnummer (06421) 4060 zu melden.

Mehrere Zeugen riefen den Polizeinotruf an und berichteten von einer offenbar alkoholisierten männlichen Person, die auf vorbeifahrende Fahrzeuge zulief sowie vor diese sprang. Die Person soll darüber hinaus einem Passanten ins Gesicht sowie einem zweiten gegen den Hinterkopf geschlagen haben. Die alarmierten Funkstreifen fuhren in den Bereich und trafen einen stark alkoholisierten 19-Jährigen an. Im Rahmen der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass dieser zwei Männer angegriffen und verletzt hatte.

Eine Polizeistreife nahm den Angreifer mit auf die Dienststelle, um seine Identität festzustellen. Da er erheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Rettungswagenbesatzung hinzugezogen. Der körperlich Zustand des 19-Jährigen machte es letztlich erforderlich, dass er in ein Krankenhaus transportiert und dort weiterbehandelt werden musste.

