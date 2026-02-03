Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Eisregen und Schneefall im Rheingau-Taunus-Kreis

Rheingau-Taunus-Kreis (ots)

Der anhaltende starke Schneefall hat am heutigen Dienstag im Rheingau-Taunus-Kreis zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen geführt. Besonders betroffen ist der Bereich Untertaunus sowie die Verbindungsstrecken in Richtung Wiesbaden. Teilweise kam es zu Vollsperrungen wichtiger Verkehrsachsen, unter anderem auf der Bundesautobahn A3.

Im Verlauf des Mittags verschärfte sich die Wetterlage unerwartet stark. Im Kreisgebiet trat stellenweise intensiver Eisregen auf. Direkt darauf folgte Starkschneefall. Diese Entwicklung war in dieser Ausprägung nicht prognostiziert und führte innerhalb kurzer Zeit zu extrem glatten Fahrbahnen. In der Folge blockierten zahlreiche querstehende oder liegengebliebene Fahrzeuge mehrere Straßenabschnitte, was den Verkehrsfluss und die Erreichbarkeit einzelner Bereiche erheblich einschränkte.

Zur Bewältigung der Lage wurde ein kontinuierlicher Austausch zwischen Straßenmeisterei, Autobahnmeisterei und dem Rheingau-Taunus-Kreis eingerichtet. Zusätzlich wurde eine Verbindungskraft des Landkreises zur Autobahnpolizei nach Medenbach entsandt. In der Leitstelle wurden vorsorglich erweiterte Lagedienststrukturen aktiviert. Der Rettungsdienst wurde verstärkt und stellte drei zusätzliche Rettungswagen bereit, um längere Anfahrtszeiten im Kreisgebiet auszugleichen.

Die Feuerwehren Idstein und Niedernhausen führten Erkundungsfahrten auf der A3 sowie auf weiteren relevanten Straßen im Kreisgebiet durch. Parallel erfolgte ein fortlaufender Austausch mit der Berufsfeuerwehr Wiesbaden. Trotz der angespannten Lage kam es bislang nicht zu einer übermäßigen Häufung von Einsätzen für Feuerwehr und Rettungsdienst.

