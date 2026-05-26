Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: Presseeinladung: Großübung beim Notfalltag im Rheingau-Taunus-Kreis am 30. Mai 2026

Niedernhausen (ots)

Der Rheingau-Taunus-Kreis lädt Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zum diesjährigen Notfalltag ein. Auszubildende zu Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern der Hilfsorganisationen trainieren dabei ein anspruchsvolles Einsatzszenario unter realitätsnahen Bedingungen. Unterstützt wird die Übung durch die Teilnahme der Feuerwehr Niedernhausen sowie Kräften des psyschosozialen Notfallversorgung.

Datum: Samstag, 30. Mai 2026

Übungsbeginn: 10:00 Uhr Treffpunkt für Medien: spätestens 9:30 Uhr Ort: Autalhalle Niedernhausen, Idsteiner Straße 59, 65527 Niedernhausen

Im Mittelpunkt der Großübung steht ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Bus und mehreren Pkw. Nach dem Übungsszenario sind mehrere Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt. Insgesamt werden rund 20 verletzte und betroffene Personen realistisch geschminkt.

Ziel des Notfalltags ist es, angehende Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter auf komplexe Einsatzlagen vorzubereiten, die über den regulären Rettungsdiensteinsatz hinausgehen. Dazu gehören die Sichtung und Versorgung einer größeren Zahl von Verletzten, die Zusammenarbeit mit Feuerwehr und weiteren Einsatzkräften sowie die strukturierte Organisation an einer unübersichtlichen Einsatzstelle.

Der öffentliche Verkehr wird durch die Übung nach derzeitiger Planung nicht wesentlich beeinträchtigt. Im Umfeld der Autalhalle kann es jedoch zeitweise zu einem erhöhten Aufkommen von Einsatzfahrzeugen kommen. Die Fahrzeuge nehmen nicht an einer realen Einsatzfahrt teil.

Auch die Betreuung von Betroffenen, Zeugen und Ersthelfenden ist Bestandteil der Übung. Dabei werden ebenfalls Aspekte der Psychosozialen Notfallversorgung berücksichtigt.

Für Medienvertreterinnen und Medienvertreter besteht vor Ort die Möglichkeit, die Übung zu begleiten, Bildmaterial aufzunehmen und mit Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen. Nach der Übung erfolgt eine Nachbesprechung, um Erkenntnisse für Ausbildung und Einsatzpraxis zu gewinnen.

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Bitte bestätigen Sie diese möglichst vorab per E-Mail an michael.ehresmann@rheingau-taunus.de.

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