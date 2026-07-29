Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - E-Scooter Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 32-Jähriger fuhr am Mittwochmittag mit seinem E-Roller auf einen Pkw auf und zog sich hierbei schwere Verletzungen zu.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 32-Jährige gegen 13:00 Uhr mit seinem Roller auf der Fritz-Erler-Straße in Fahrtrichtung Kaiserstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte er hierbei offenbar von hinten mit einem in dieselbe Richtung fahrenden Renault zusammen und stieß mit seinem Kopf gegen die Heckscheibe.

Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Schwerverletzten für die weitere Versorgung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Renault blieb unverletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen und bittet Zeugen des Verkehrsunfalls, sich unter 0721 94484-0 mit der Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

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