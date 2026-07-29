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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in ein Wohnhaus in Rintheim

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 14:00 Uhr, vermutlich über die Haustür Zutritt in ein Wohnhaus in der Jagdstraße in Rintheim.

Anschließend durchsuchten die Einbrecher in mehreren Stockwerken die Räumlichkeiten. Die Unbekannten entdeckten auf ihrem Beutezug zwei Wandtresore, die sie aus der Verankerung entfernten und samt Inhalt an sich nahmen. Ebenso entwendeten die Diebe Bargeld in dreistelliger Höhe.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt und kann daher noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Karlsruhe bitte Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 zu melden.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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