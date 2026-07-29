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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Raubdelikt

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagabend sollen zwei bislang unbekannte Männer in der Karlsruher Oststadt einen 18-Jährigen geschlagen und verfolgt haben, nachdem sie ihn zuvor um die Herausgabe von Marihuana gebeten haben sollen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befand sich der spätere Geschädigte gegen 19:30 Uhr in der Nähe der Haltestelle Durlacher Tor im Bereich des KIT/Informatik KOM 1. Hier sollen zwei junge Männer auf ihn zugekommen sein und die Herausgabe von Cannabis gefordert haben. Als der 18-Jährige dies verneinte, sollen ihn die beiden Unbekannten geschlagen, getreten und mit Reizgas angegriffen haben, woraufhin er die Flucht in einen in der Karl-Wilhelm-Straße befindlichen Pub ergriff und sich in einer Toilettenkabine einschloss. Hier händigte er seinen beiden Verfolgern einen geringen dreistelligen Betrag an Bargeld und eine Kleinstmenge an Cannabis aus, woraufhin die beiden Männer schließlich von ihm abließen und die Lokalität in unbekannte Richtung verließen.

Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht und an den Händen.

Die beiden Männer sollen etwa 18 bis 20 Jahre alt gewesen und etwa 1,75m groß gewesen sein. Einer der beiden hatte offenbar einen dunklen Hauttyp, trug schwarze, mittellange lockige Haare und dunkle Kleidung. Er trug keinen Bart und sprach offenbar akzentfrei Deutsch. Der zweite Angreifer wies wohl einen hellen Hauttyp auf, trug eine Cap, hatte einen breiten Körperbau und war mit einem Unterhemd bekleidet.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen des Angriffs und Hinweisgeber, die Angaben zu den beiden bislang Unbekannten machen können, sich unter 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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