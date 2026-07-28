Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Bereich des "Kühlen Krugs" in der Karlsruher Weststadt wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Verkehrspolizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 45-jähriger Autofahrer gegen 12:10 Uhr auf der Kriegsstraße in nordöstliche Richtung. Als er auf Höhe der Wilhelm-Baur-Straße offenbar die Wendemöglichkeit nutzte, um wieder in Richtung der Südtangente zu fahren, kollidierte er mit einer 33-jährigen Fahrradfahrerin.

Die Frau zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen sowie zu den Fahrtrichtungen der beiden Verkehrsteilnehmer machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell