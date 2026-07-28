PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag im Bereich des "Kühlen Krugs" in der Karlsruher Weststadt wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Da der Unfallhergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist die Verkehrspolizei auf der Suche nach Zeugen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge fuhr ein 45-jähriger Autofahrer gegen 12:10 Uhr auf der Kriegsstraße in nordöstliche Richtung. Als er auf Höhe der Wilhelm-Baur-Straße offenbar die Wendemöglichkeit nutzte, um wieder in Richtung der Südtangente zu fahren, kollidierte er mit einer 33-jährigen Fahrradfahrerin.

Die Frau zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen sowie zu den Fahrtrichtungen der beiden Verkehrsteilnehmer machen können, sich unter der Telefonnummer 0721 944840 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

 
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 13:34

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

    Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter drangen am Sonntag in ein Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Weststadt ein. Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 18:30 Uhr vermutlich über ein Balkonfenster Zutritt in eine Wohnung im Erdgeschoss in der Lessingstraße. Auf ihrem Beutezug nahmen die Diebe einen rosafarbenen Rucksack der Marke ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 11:53

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Drogendealer in Untersuchungshaft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Beamte der Kriminalpolizei Karlsruhe nahmen am frühen Donnerstagmorgen in der Hagsfelder Allee einen 42-jährigen mutmaßlichen Drogendealer fest. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft. Im Rahmen weitreichender Ermittlungen ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 10:51

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - 64-jähriger Vermisster angetroffen

    Karlsruhe (ots) - Der seit dem 15.07.2026 vermisste 64-jährige Serhii O. aus Karlsruhe konnte mittlerweile angetroffen werden. Die Polizei Karlsruhe bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, eventuell veröffentlichte Bilder des Vermissten zu löschen. Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/6318541 Larissa Bollinger, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren