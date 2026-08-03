Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - 14-Jährige aus Ettlingen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Seit Donnerstag den 09.07.2026 wird die 14-jährige Naya M. aus Ettlingen vermisst. Die Vermisste sollte in einer Jugendeinrichtung untergebracht werden und hielt sich hierfür kurzzeitig bei einer Pflegefamilie in Ettlingen auf. Hier entfernte sie sich am 09.07.2026 und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen der Kriminalpolizei führten zu keinen weiteren Erkenntnissen. Ermittlungen ergaben Hinweise, dass sich die Vermisste aktuell möglicherweise im Raum Mannheim aufhalten könnte.

Die Vermisste ist ca. 160 cm groß, schlank und hat dunkle, lange Haare. An der Nase trägt sie ein Piercing, über die zuletzt getragene Kleidung liegen keine Erkenntnisse vor.

Ein Foto der Gesuchten ist unter dem Link

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/karlsruhe-vermisstenfahndung-4/

abrufbar.

Hinweise zur gesuchten Person oder deren Aufenthaltsort nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Franz Henke, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell