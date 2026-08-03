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Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Knielingen

Karlsruhe (ots)

Bereits im Zeitraum zwischen Dienstag, 21. Juli, 18:00 Uhr und Freitag, 31.Juli, 21:00 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Knielingen ein.

Die Einbrecher verschafften sich über die Haustür gewaltsam Zutritt in das Innere des in der Kirchbühlstraße gelegenen Hauses.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlen die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und nahmen unter anderem eine Münzsammlung, diverse Schmuckstücke sowie Bargeld an sich.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt und kann daher noch nicht beziffert werden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

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