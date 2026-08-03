Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Sulzfeld - Hoher Sachschaden nach Brand eines Einfamilienhauses

Karlsruhe (ots)

Beim Brand eines Einfamilienhauses am Sonntagmittag in der Friedrichstraße in Sulzfeld entstand ein hoher Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge brach das Feuer offenbar gegen 13:40 Uhr in einem Gartenhaus aus. Die Flammen griffen in der Folge wohl auf den Holzanbau eines nahegelegenen Wohnhauses über und setzten schließlich den Dachstuhl des Hauses in Vollbrand. Dank des Einsatzes der alarmierten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Die beiden Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und blieben unverletzt.

Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 180.000 Euro. Das betroffene Gebäude ist derzeit unbewohnbar.

Die Brandursache ist bislang unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung ergaben sich bisher nicht.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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