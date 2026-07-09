Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Größerer Polizeieinsatz in Karlsruhe-Neureut

Karlsruhe (ots)

Ein 39-Jähriger löste am Donnerstagmittag einen Polizeieinsatz aus, nachdem er in einem mutmaßlich psychischen Ausnahmezustand einen Nachbarn bedroht haben soll.

Nach derzeitigem Kenntnisstand gerieten der spätere Tatverdächtige und ein Nachbar gegen 11:15 Uhr zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf soll der 39-Jährige sein Gegenüber verbal und mit einem Messer bedroht haben.

Aufgrund erster Erkenntnisse, dass sich der Tatverdächtige in seiner Wohnung eingeschlossen und möglicherweise Zugriff auf gefährliche Gegenstände haben soll, drangen Spezialeinsatzkräfte gegen 14:40 Uhr in die Wohnung ein.

Entgegen erster Annahmen befand sich der 39-Jährige jedoch nicht in seiner Wohnung und ist derzeit unbekannten Aufenthalts.

Die Ermittlungen und die Fahndung nach dem Flüchtigen dauern weiter an.

Franz Henke, Pressestelle

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