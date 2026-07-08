Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Nach einem mutmaßlichen Einbruch in eine Wohnung in der Karlsruher Innenstadt in der Nacht auf Dienstag befindet sich ein 48-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde er am Mittwoch einem Haftrichter des Amtsgerichts Karlsruhe vorgeführt, der Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll sich der 48-Jährige gegen 01:30 Uhr über ein geöffnetes Fenster Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Südweststadt verschafft haben. Da der Bewohner der betroffenen Wohnung verdächtige Geräusche wahrnahm, schaltete er das Licht ein und entdeckte den mutmaßlichen Einbrecher in seinem Wohnzimmer.

Der Tatverdächtige soll daraufhin durch das Fenster geflüchtet sein. Nachdem der Geschädigte die Polizei verständigt hatte, fahndeten mehrere Polizeistreifen zunächst erfolglos nach dem Täter. Gegen 03:15 Uhr erkannte der Bewohner diesen jedoch wieder, als sich der mutmaßliche Einbrecher zu Fuß erneut in Tatortnähe begab.

Eine Polizeistreife nahm den 48-jährigen Tatverdächtigen daraufhin vorläufig fest.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zur Spurensicherung am Tatort wurde die Kriminaltechnik hinzugezogen.

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