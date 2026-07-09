Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Mutmaßlicher Exhibitionist belästigt Schulkinder - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll in Pfinztal offenbar wiederholt junge Mädchen auf ihrem Schulweg belästigt haben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Einer der Vorfälle ereignete sich am vergangenen Freitag, 03.07.2026, in Grötzingen. Zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr fuhren zwei elfjährige Mädchen mit ihren Fahrrädern zu ihrer Schule in Berghausen. Hierbei sollen sie im Bereich der Weiherstraße entlang der Bahngleise einen circa 50-60 Jahre alten, auf einer Parkbank sitzenden Mann passiert haben, der am Unterleib offenbar nicht bekleidet war. Die Mädchen fuhren daraufhin mit ihren Rädern weiter, ohne dem Mann weitere Beachtung zu schenken.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12:20 Uhr in Berghausen. Hier fuhren drei Mädchen im Alter zwischen 11 und 12 Jahren ebenfalls mit ihren Rädern einen Radweg an der Pfinz entlang. Auf Höhe der "Schnellermühle" sahen sie offenbar einen Mann, der mit entblößtem Genital auf einer Parkbank saß. Auch in diesem Fall fuhren die Mädchen weiter. Ebenso sei der Täter auf ein mitgeführtes Fahrrad gestiegen und habe sich von der Örtlichkeit entfernt.

Ob es sich in den beiden Fällen um denselben Tatverdächtigen gehandelt haben könnte und inwiefern der Unbekannte während dieser Vorfälle sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Im Rahmen der jeweils sofort eingeleiteten Fahndungen, konnte der bislang unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden. Er soll laut Zeugenaussagen zwischen 50 und 60 Jahre alt und hellhäutig gewesen sein. Außerdem soll er graue, kurze Haare und einen kurzen Bart gehabt haben. Das mitgeführte Fahrrad soll dunkelblau und teilweise rostig gewesen sein mit dünnen Reifen.

Zeugen oder eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung setzen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Verhaltensempfehlungen:

- Bei einem Aufeinandertreffen nicht anhalten, sondern weiterlaufen bzw. weiterfahren. - Keine Reaktion zeigen, damit sich der Täter nicht bestätigt fühlt. - Schnellstmöglich den Vorfall über 110 melden. - Täterbeschreibung merken, sich als Zeugin/Zeuge zur Verfügung stellen. - Ggfs. den Vorfall der Schule melden und in jedem Fall mit einer Vertrauensperson (bspw. Elternteil) darüber sprechen.

Julian Scharer, Pressestelle

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