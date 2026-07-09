PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal - Mutmaßlicher Exhibitionist belästigt Schulkinder - Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll in Pfinztal offenbar wiederholt junge Mädchen auf ihrem Schulweg belästigt haben. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Einer der Vorfälle ereignete sich am vergangenen Freitag, 03.07.2026, in Grötzingen. Zwischen 07:15 Uhr und 07:30 Uhr fuhren zwei elfjährige Mädchen mit ihren Fahrrädern zu ihrer Schule in Berghausen. Hierbei sollen sie im Bereich der Weiherstraße entlang der Bahngleise einen circa 50-60 Jahre alten, auf einer Parkbank sitzenden Mann passiert haben, der am Unterleib offenbar nicht bekleidet war. Die Mädchen fuhren daraufhin mit ihren Rädern weiter, ohne dem Mann weitere Beachtung zu schenken.

Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich am Dienstagmittag gegen 12:20 Uhr in Berghausen. Hier fuhren drei Mädchen im Alter zwischen 11 und 12 Jahren ebenfalls mit ihren Rädern einen Radweg an der Pfinz entlang. Auf Höhe der "Schnellermühle" sahen sie offenbar einen Mann, der mit entblößtem Genital auf einer Parkbank saß. Auch in diesem Fall fuhren die Mädchen weiter. Ebenso sei der Täter auf ein mitgeführtes Fahrrad gestiegen und habe sich von der Örtlichkeit entfernt.

Ob es sich in den beiden Fällen um denselben Tatverdächtigen gehandelt haben könnte und inwiefern der Unbekannte während dieser Vorfälle sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Im Rahmen der jeweils sofort eingeleiteten Fahndungen, konnte der bislang unbekannte Täter nicht mehr festgestellt werden. Er soll laut Zeugenaussagen zwischen 50 und 60 Jahre alt und hellhäutig gewesen sein. Außerdem soll er graue, kurze Haare und einen kurzen Bart gehabt haben. Das mitgeführte Fahrrad soll dunkelblau und teilweise rostig gewesen sein mit dünnen Reifen.

Zeugen oder eventuelle weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 in Verbindung setzen.

Die Polizei gibt in diesem Zusammenhang folgende Verhaltensempfehlungen:

   - Bei einem Aufeinandertreffen nicht anhalten, sondern 
     weiterlaufen bzw. weiterfahren.
   - Keine Reaktion zeigen, damit sich der Täter nicht bestätigt 
     fühlt.
   - Schnellstmöglich den Vorfall über 110 melden.
   - Täterbeschreibung merken, sich als Zeugin/Zeuge zur Verfügung 
     stellen.
   - Ggfs. den Vorfall der Schule melden und in jedem Fall mit einer 
     Vertrauensperson (bspw. Elternteil) darüber sprechen.

Julian Scharer, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
  • 08.07.2026 – 16:54

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

    Karlsruhe (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe: Nach einem mutmaßlichen Einbruch in eine Wohnung in der Karlsruher Innenstadt in der Nacht auf Dienstag befindet sich ein 48-jähriger Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe wurde er am Mittwoch einem ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 13:36

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pyramide am Marktplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

    Karlsruhe (ots) - Unbekannte haben am Montagvormittag die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz mit Farbe bemalt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Den bisherigen Feststellungen zufolge machten sich die bislang unbekannten Täter wohl im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr mit weißer Farbe an drei Seiten des Grabmals zu schaffen. Der entstandene Sachschaden ...

    mehr
  • 07.07.2026 – 13:09

    POL-KA: (KA) Karlsruhe - Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn

    Karlsruhe (ots) - Ein Autofahrer kollidierte am Montagmittag in der Karlsruher Innenstadt mit einer Straßenbahn und erlitt dabei leichte Verletzungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der 41-Jährige gegen 11:15 Uhr mit seinem Audi auf der Kriegsstraße in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich zur Lammstraße bog er nach links ab und missachtete dabei offenbar ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren