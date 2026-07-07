PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pyramide am Marktplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am Montagvormittag die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz mit Farbe bemalt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den bisherigen Feststellungen zufolge machten sich die bislang unbekannten Täter wohl im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr mit weißer Farbe an drei Seiten des Grabmals zu schaffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Karlsruhe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Karlsruhe
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren