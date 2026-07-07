Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pyramide am Marktplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots)

Unbekannte haben am Montagvormittag die Pyramide auf dem Karlsruher Marktplatz mit Farbe bemalt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Den bisherigen Feststellungen zufolge machten sich die bislang unbekannten Täter wohl im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr mit weißer Farbe an drei Seiten des Grabmals zu schaffen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 0721 666 3311 zu melden.

Larissa Bollinger, Pressestelle

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