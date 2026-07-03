Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Raub, Diebstahl und falscher Polizeiebamter

Aalen (ots)

Aalen: Fahrraddiebstahl

Am 02.07.2026 entwendete die unbekannte Täterschaft am Talschulzentrum zwischen 14:00 Uhr und 21:30 Uhr ein dort mit einem Schloss gesichertes Fahrrad. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfallflucht

Am 01.07.2026 soll ein unbekannter Junge mit seinem Fahrrad in der Rotsoldfeldstraße einen dort parkenden schwarzen Opel CORSA-E beschädigt haben. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07361 5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 02.07.2026, 18:30 Uhr und dem 03.07.2026, 10:00 Uhr stach die unbekannte Täterschaft in der Friedrichstraße in Aalen alle vier Reifen eines dort parkenden schwarzen Audi A6 auf. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07361 5240 entgegen.

Hüttlingen: Verkehrsunfall

Am 02.07.2026 kam ein 30 Jahre alter Fahrer einer Suzuki GSX R1000 mit dieser in der Buchener Straße nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Falscher Polizeibeamter - Zeugen gesucht!

Am 02.07.2026 wurde ein Senior in Schwäbisch Gmünd - Straßdorf zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr Opfer von Betrügern. Die falschen Polizeibeamten überzeugten den Senior davon, dass sie seine Wertsachen sichern würden und holten Bargeld, Gold und Schmuck im Wert von mehreren zehntausend Euro bei dem Geschädigten ab.

Der vermeintliche Polizist wurde wie folgt beschrieben: Ca. 170 cm groß, dunkle Haare, dunkle Kleidung, T-Shirt, dunkle Hose, keine Brille und kein Bart.

Im Rahmen der Ermittlungen konnten Hinweise auf zwei verdächtige Fahrzeuge erlangt werden, welche sich im Bereich Staßdorf bewegten. Bei diesen handelt es sich um einen schwarzen Porsche 911 mit dem Teilkennzeichen OD - O und einen silbernen Mercedes SLK mit Bielefelder Kennzeichen. Der SLK verließ Straßdorf wohl in Richtung Rechberg. Der Porsche soll in Richtung Metlangen gefahren sein.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen übernommen. Die Polizei bitte Zeugen, welche Angaben zu der beschriebenen Person oder zu den Fahrzeugen machen können, sich unter 07631 5800 zu melden.

Tipps der Polizei:

Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Überlegen Sie, ob Sie ihren Telefonbucheintrag ändern oder löschen wollen. So machen Sie es Betrügern schwerer, sie als potentielles Opfer zu identifizieren.

Schwäbisch Gmünd-Rehnenhof/Wetzgau: Raub-Kripo sucht Hinweise

Leichte Verletzungen zog sich eine Frau am Freitagvormittag zu, als sie von einem unbekannten Mann ausgeraubt wurde. Die 71-Jährige war gegen 10 Uhr An der Oberen Halde zu Fuß mit einem 85 Jahre alten Mann unterwegs, der einen Rollator nutzte. Der Täter näherte sich etwa im Bereich des Gebäudes Nummer 50 den beiden von hinten an und schubste die Frau. Dann zerrte er an ihrer mitgeführten Tasche, öffnete diese und nahm daraus Bargeld an sich. Anschließend rannte er in Richtung der Kleingartenanlage hinter den dortigen Gebäuden davon. Folgende Beschreibung liegt vor: männlich, ca. 1,80m groß, ca. 20-25 Jahre alt, trug weiße lange Stoffhose, kurze schwarze Haare, weißes T-Shirt, führte schwarzen Rucksack bei sich. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung führten nicht zur Ergreifung des Täters. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter Telefon 07361/5800 um Hinweise. Fiel der beschriebene Täter gegen 10 Uhr im Bereich der Oberen Halde oder im Bereich der Bushaltestelle sowie Einkaufsläden in der Deinbacher Straße/Im Laichle auf? Fiel der Täter jemandem auf der Flucht in Richtung Kleingartenanlagen, Mutlanger Straße oder Rehnenhof auf?

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Diebstahl von Reifen

An einem Mercedes-Benz, der auf einem Hinterhof eines Autohofes in der Veit-Hirschmann-Straße abgestellt war, wurden zwischen Donnerstag, 18:00 Uhr, und Freitag, 09:00 Uhr, alle vier AMG-Kompletträder abmontiert und entwendet. Außerdem wurde die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und ein im Pkw befindlicher Satz AMG-Winterräder entwendet. Es entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Heute wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Hausfassade in der Schwerzerallee mit dem Schriftzug "AFD" sowie einem Hakenkreuz mittels gelber Farbe beschmiert haben. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Unbekannter belästigt Frau

Am Dienstag gegen 16:20 Uhr wurde eine 20-Jährige am Bahnhof am Gleis 2 von einem Unbekannten mehrfach begrapscht. Obwohl die junge Frau den Mann mehrfach aufforderte dies zu unterlassen, machte er weiter bis ein Passant einschritt und ihr half der Situation zu entkommen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht unter der Telefonnummer 07171 3580 den Passanten bzw. weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

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