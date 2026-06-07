Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus
Sprockhövel (ots)
Zwischen dem 03.06.2026, 21:30 Uhr und 04.06.2026, 10:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Hölterstraße aufzuhebeln. Die Tür hielt den Hebelversuchen stand und die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel. Nr. 02324 91662200 melden.(STO)
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