POL-EN: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Gevelsberg (ots) - Gevelsberg - Am 05.06.2026, um 18.05 Uhr, befuhr eine 56-jährige Hagenerin mit ihrem Pkw die Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen. An der Kreuzung Friedhofstraße missachtete sie das Rotlicht und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Pkw eines 30-jährigen Gevelsbergers zusammen. Dabei verletzte sich dessen 28-jährige Beifahrerin leicht. Diese wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes ...

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