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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Lkw-Anhänger in Brand, Bienenvölker beschädigt, Einbruch

Heilbronn (ots)

Kirchardt: Lkw-Anhänger in Brand

Am frühen Freitagmorgen gerieten in Kirchardt drei Lkw-Anhänger in Brand. Gegen 5 Uhr meldeten Zeugen eine starke Rauchentwicklung in der Industriestraße. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte drei in Brand geratene Lkw- Wechselbrücken feststellen. Diese waren mit Batterien beladen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz, löschte die Flammen und führte Schadstoffmessungen in den Bereichen Berwangen, Richen, Ittlingen und Kirchardt mit negativem Ergebnis durch. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 140.000 Euro geschätzt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist nun Bestandteil der Ermittlungen.

Heilbronn: Zeugen nach Sachbeschädigung an Bienenvölkern gesucht

Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochabend, 20 Uhr, machten sich Unbekannte an mehreren Bienenvölkern in Heilbronn zu schaffen. Der oder die Täter bereiteten die Bienenvölker, welche an der Landesstraße 1111 am Zubringer zwischen Donnbronn und Heilbronn stehen, bereits für einen Abtransport vor, indem die Ein- und Ausgänge der Bienenstöcke abgeklebt wurden. Während der Tathandlung wurden mindestens zwei Bienenvölker durch Umwerfen beschädigt, weshalb mehrere Bienen verendeten. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Täter machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an den Arbeitsbereich Gewerbe/Umwelt.

Brackenheim: Einbruch in Vereinsheim - Zeugen gesucht

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brach ein Unbekannter in das Vereinsheim des Brackenheimer Bogensportvereins ein. Zwischen 20:15 Uhr am Mittwoch und 18 Uhr am Donnerstag öffnete der Täter gewaltsam eine Türe an dem Gebäude, das an einem Feldweg südlich der Kreisstraße 2065 liegt, und gelangte so ins Innere. Anschließend wurden 2 Sportbögen entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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