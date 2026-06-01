Feuerwehr Dresden

FW Dresden: Informationen zum Einsatzgeschehen von Feuerwehr und Rettungsdienst in der Landeshauptstadt Dresden vom 31. Mai 2026

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Dresden (ots)

Rettungsdienst

In den vergangenen 24 Stunden wurde der Rettungsdienst der Landeshauptstadt Dresden insgesamt 214-mal alarmiert. In 65 Fällen war der Einsatz eines Notarztes erforderlich. Darüber hinaus wurden 30 qualifizierte Krankentransporte durchgeführt. Der Rettungshubschrauber kam sechsmal im Leitstellenbereich zum Einsatz.

Feuerwehr

Die Feuerwehr Dresden wurde im gleichen Zeitraum zu acht Brandeinsätzen, 20 Hilfeleistungen sowie vier Einsätzen aufgrund automatischer Brandmeldeanlagen alarmiert.

Gewitter sorgt für sehr wenige, wetterbedingte Einsätze

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits mehrere Stunden zuvor vor einem Gewitter im Leitstellenbereich gewarnt. Das Anrufaufkommen in der Integrierten Regionalleitstelle Dresden blieb jedoch gering. Bis zum heutigen Morgen 6 Uhr mussten die Einsatzkräfte innerhalb der Landeshauptstadt Dresden lediglich zwei wetterbedingte Einsätze bewältigen. Die Feuerwehr geht jedoch davon aus, dass mit Tagesanbruch weitere sturmbedingte Schäden festgestellt und gemeldet werden. Erfahrungsgemäß werden umgestürzte Bäume, lose Äste oder weitere Gefahrenstellen häufig erst bei Tageslicht erkannt und der Feuerwehr gemeldet.

Fahrbahn durch Geröll und Sand verschmutzt

Wann? 1. Juni 2026, 02:59 Uhr - 04:30 Uhr Wo? Bautzner Straße / Schillerstraße, Bühlau

14 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Striesen sowie der Stadtteilfeuerwehr Bühlau beseitigten an drei Stellen Sand, Geröll und kleine Steine, die infolge des Starkregens von angrenzenden Waldwegen auf die Fahrbahn gespült worden waren. Die betroffenen Bereiche umfassten etwa 50, 30 und 20 Quadratmeter. Das Material wurde mit Schaufeln und Schuttmulden von der Fahrbahn entfernt. Anschließend wurde die Straße mit Wasser nachgespült.

Baum stürzt auf geparktes Fahrzeug

Wann? 1. Juni 2026, 05:44 Uhr - 06:30 Uhr

Wo? Kesselsdorfer Straße / Deubener Straße, Löbtau

Sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau wurden zu einem umgestürzten Baum alarmiert. Eine etwa zehn Meter lange und rund 30 Zentimeter starke Birke war auf ein geparktes Fahrzeug gefallen. Verletzt wurde niemand. Die Einsatzkräfte beseitigten den Baum mithilfe einer Motorkettensäge.

Vermisstes Kind schnell wiedergefunden

Wann? 31. Mai 2026, 10:55 Uhr bis 11:15 Uhr

Wo? Oederaner Straße, Löbtau

Eine Mutter meldete ihr Kind als vermisst, nachdem es beim Spielen im Bereich der Weißeritz plötzlich nicht mehr auffindbar und nun befürchtete, dass es in der Weißeritz abgetrieben war. Während die Feuerwehr bereits auf der Anfahrt war, konnte der Vater das Kind wohlbehalten in der Nähe des geparkten Familienfahrzeugs antreffen. Alle anfahrenden Einsatzkräfte konnten den Einsatz daraufhin abbrechen.

Brandmeldeanlage erkennt Schmorbrand im Serverraum

Wann? 31. Mai 2026, 15:12 Uhr bis 18:42 Uhr

Wo? Riesaer Straße, Pieschen

Die automatische Brandmeldeanlage eines Bürogebäudes meldete einen Brand in einem Serverraum. Die Erkundung vor Or tergab, dass ein Schmorbrand zu einer erheblichen Rauchentwicklung geführte hatte. Die Rauchausbreitung blieb aufgrund der baulichen Trennung auf den betroffenen Serverraum begrenzt. Die Einsatzkräfte standen jedoch vor besonderen Herausforderungen: Weder die hinterlegten Schlüssel noch die elektronischen Schließsysteme ermöglichten den Zugang zum Brandraum. Auch ein nachgeforderter Sicherheitsdienst verfügte nicht über passende Schlüssel. Erst nach gewaltsamer Öffnung der Tür konnte der Raum durch einen Atemschutztrupp erkundet werden. Offene Flammen wurden nicht festgestellt. Mithilfe einer Wärmebildkamera kontrollierten die Einsatzkräfte die betroffene Elektroinstallation. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Großlüfter entraucht. Nach Herstellung der Spannungsfreiheit durch eine Fachfirma waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz waren 24 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Übigau und Striesen.

Brand in Recyclingbetrieb schnell unter Kontrolle

Wann? 31. Mai 2026, 16:27 Uhr bis 18:18 Uhr

Wo? Maxener Straße, Lockwitz

In einer Sortierhalle eines Recyclingbetriebes brannte die Oberfläche eines etwa sechs Meter hohen Müllberges. Die Stadtteilfeuerwehr Lockwitz traf als erste Einheit ein und leitete umgehend einen Löschangriff unter Atemschutz ein. Die automatische Löschanlage des Betriebes hatte bereits ausgelöst und eine weitere Brandausbreitung wirksam verhindert. Durch den gezielten Einsatz von Schwerschaum konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Parallel dazu räumten Mitarbeiter des Unternehmens den betroffenen Bereich mit einem Bagger aus. Dabei stellte sich heraus, dass sich der Brand ausschließlich auf die Oberfläche des Müllberges beschränkt hatte. Eine Ausbreitung in tiefere Schichten war nicht erfolgt. Im Einsatz waren 68 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Übigau, Striesen und Altstadt, der B-Dienst, der U-Dienst sowie die Stadtteilfeuerwehrne Lockwitz und Niedersedlitz.

Vegetationsbrand

Wann? 31. Mai 2026, 17:24 Uhr bis 18:06 Uhr

Wo? Weidentalstraße, Cotta

Die Feuerwehr wurde zu drei voneinander getrennten Brandstellen im Freiland alarmiert. Insgesamt brannten etwa 20 Quadratmeter Vegetation. Sechs Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache Löbtau löschten die Brände mit einem Strahlrohr und verhinderten eine weitere Ausbreitung.

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