Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Unfälle, Brände, Reizgas

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Heinsheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Am späten Montagabend verschaffte sich eine unbekannte Person unberechtigt Zutritt zu einem Zweifamilienhaus in Bad Rappenau-Heinsheim. Gegen 23 Uhr öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes im Nachtigallenweg und gelangte so ins Innere. Im Anschluss wurde die Wohnungstüre der Wohnung im Erdgeschoss eingetreten. Durch den hierbei verursachten Lärm wachten die Bewohner auf, weshalb der Einbrecher das Haus fluchtartig verließ. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Einbruch - Wer hat etwas gesehen?

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in einen Gebäudekomplex mit Sozialräumen und Wohneinheiten in Heilbronn ein. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus in der Wilhelmstraße. Im Inneren wurden im Anschluss mehrere Türen gewaltsam geöffnet und Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Zwei Unbekannte versuchten am frühen Dienstagmorgen in ein Lebensmittelgeschäft in Heilbronn einzubrechen. Kurz vor 2 Uhr schlugen die Täter die gläserne Hintertüre des Gebäudes in der Lammgasse ein. Da es ihnen im Anschluss wohl nicht umgehend gelang das Innere zu betreten, flüchteten sie unerkannt. Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder den Einbrechern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Lauffen: Vier Leichtverletzte nach Küchenbrand

Bei einem Küchenbrand am Montagnachmittag in Lauffen wurden vier Personen leicht verletzt. Gegen 15:30 Uhr entzündete sich vermutlich aus bisher ungeklärter Ursache Essen in der Mikrowelle in der Küche eines Gebäudes in der Querstraße. Die Flammen griffen schnell auf das Inventar über, konnten dann aber zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden. Vier Bewohner mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf circa 100.000 Euro geschätzt.

Eppingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Montagabend wurde in Eppingen ein Motorradfahrer schwer verletzt. Gegen 19:50 Uhr war der 50-Jährige mit seiner Kawasaki in der Heilbronner Straße in Richtung Bundesstraße 293 unterwegs. Zeitglich wollte ein 58-Jähriger mit seinem Audi von der Carl-Benz-Straße auf die Heilbronner Straße einfahren. Hierbei übersah er vermutlich den heranfahrenden und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Der 50-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von circa 15.000 Euro.

A81/Möckmühl: Auto nach Motorplatzer in Brand geraten

Vermutlich aufgrund eines Motorplatzers geriet am Montagnachmittag ein Fahrzeug auf der Autobahn 81 bei Möckmühl in Brand. Gegen 16:20 Uhr war ein 31-Jähriger mit seinem Iveco in Richtung Heilbronn unterwegs, als er zunächst Rauchgeruch und anschließend über die Außenspiegel Flammen unter dem Fahrzeug feststellen konnte. Daraufhin lenkte er den Pkw auf den Standstreifen und verließ, gemeinsam mit seinem Beifahrer, das Auto. Kurz darauf stand das Fahrzeug in Vollbrand. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte die Flammen unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Im Rahmen der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die rechte Fahrspur zeitweise gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt.

Heilbronn: Reizgas in S-Bahn versprüht - Zeugen gesucht

Eine bisher unbekannte Person versprühte am Montagabend in einer S-Bahn in Heilbronn Reizgas - nun sucht die Polizei Zeugen. Der Täter soll gegen 20:35 Uhr in der S4 von Öhringen in Richtung Schwaigern, zwischen den Haltestellen Heilbronn Rathaus und Heilbronn Neckarturm, den Reizstoff im vorderen Wagen freigesetzt haben. Hierbei erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Schwaigern: Pkw kollidiert mit Hauswand

Eine 85-Jährige kollidierte am Montagmorgen in Schwaigern mit ihrem Pkw mit einem Gebäude. Die Frau befuhr gegen 7:40 Uhr mit ihrem VW Golf die Mozartstraße stadtauswärts. Dort fuhr sie in einen Kreisverkehr ein, welchen sie vermutlich in Richtung Neipperg verlassen wollte. Im Kreisverkehr folgte die Seniorin nicht dem Straßenverlauf, sondern fuhr, vermutlich aufgrund einer medizinischen Ursache, mit überhöhter Geschwindigkeit geradeaus über eine Wiese gegen die Hauswand einer Sozialunterkunft. Bei der Kollision wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Zur Überprüfung der Schäden an dem Gebäude wurde ein Statiker hinzugezogen. Der Sachschaden wird auf circa 33.000 Euro geschätzt.

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