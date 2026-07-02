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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Mann leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend meldete gegen 19:15 Uhr ein Passant über den Polizei-Notruf einen Mann in der Hugo-Stotz-Straße, welcher auf der Fahrbahn umherspringen und Fahrzeuge in aggressiver Weise zum Anhalten zwingen würde.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Heidelberg-Süd konnte den 28-jährigen Mann kurze Zeit später antreffen und eine Personenkontrolle durchführen. Während des Gesprächs begann der Mann plötzlich, die Streifenbeamten zu beleidigen.

Nachdem der 28-Jährige seine Personalien nicht ordnungsgemäß nannte, sollte dieser nach einem Ausweisdokument durchsucht werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und beleidigte die Beamten erneut, weshalb er zu Boden gebracht werden musste. Am Boden liegend setzte der Mann seine Gegenwehr fort. Der 28-Jährige wurde daraufhin zum Polizeirevier Heidelberg-Süd gebracht. Beim Verbringen in den Streifenwagen spuckte er die eingesetzten Streifenbeamten an.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat unter anderem die Ermittlungen wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Tobias Hoffmann
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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