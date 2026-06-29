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Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Unfall leicht verletzt - Zwei Autos beschädigt

Paderborn (ots)

(mh) Bei einem Unfall auf der Straße Füllers Heide in Paderborn hat sich am frühen Freitagabend, 26. Juni, ein Kind auf einem Fahrrad leichte Verletzungen zugezogen.

Die Sechsjährige fuhr gegen 17.55 Uhr von einem Grundstück aus auf die Fahrbahn. Ein 48-Jähriger der mit einem Audi Q5 in Richtung des Dr.-Rörig-Damm fuhr, wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und kollidierte dabei mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes Benz.

Das Kind stürzte, obwohl es wahrscheinlich keine Berührung zwischen Audi und Fahrrad gegeben hatte, zu Boden. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen vorsichtshalber in ein Paderborner Krankenhaus. An den Autos entstand ein Gesamtschaden von rund 13.100 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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