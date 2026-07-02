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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mercedes-Fahrer beleidigt Rettungswagenbesatzung und bremst Rettungswagen aus - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Mittwochabend befuhr eine Rettungswagenbesatzung um 21:20 Uhr die Helmut-Kohl-Straße in Fahrtrichtung Parkring. Auf Höhe des Beifahrerfensters des Rettungsfahrzeugs hielt eine mit drei Männern besetzte schwarze CLA-Mercedes-Limousine und beleidigte die Rettungswagenbesatzung. Im weiteren Verlauf beschleunigte der Fahrer des Mercedes mehrfach sein Fahrzeug und bremste dieses wieder ab. Nachdem dem Fahrer gegenüber geäußert wurde, die Polizei zu verständigen, beschleunigte der Unbekannte sein Auto erneut, fuhr direkt vor den Rettungswagen und bremste diesen aus, sodass das Rettungsfahrzeug ebenfalls stark abbremsen musste. Anschließend fuhr der Mercedes davon.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

   -männlich, Anfang 20 Jahre, süd- bis südosteuropäisches 
Erscheinungsbild. Der Fahrer soll nach hinten gegelte Haare getragen 
haben und sehr schlank gewesen sein.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat nun die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Beleidigung aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, die das Geschehen beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel.: 0621 / 83397-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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