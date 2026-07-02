Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Brandgefahr unterschätzt

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagabend flammte ein Mann in der Siedlerstraße Unkraut an einer Mauer mit einem Brenner ab. Dabei unterschätzte er die aufgrund der Trockenheit entstandene Brandgefahr. Unbeabsichtigt griffen gegen 18 Uhr die Flammen des Brenners auf eine Thujahecke über. Das Strauchgewächs fing sofort Feuer und es entstanden innerhalb kürzester Zeit gut 2 Meter hohe Flammen. Der Mann sowie mehrere Nachbarn reagierten schnell und löschten mit Wasser aus Gartenschläuchen den Brand. An einem angrenzenden Dach wurden durch das Feuer einzelne Schindeln beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden. Die Feuerwehr Eschelbronn übernahm die Nachlöscharbeiten.

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