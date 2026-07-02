Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Sinsheim/Abenheim - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Jugendlichen

Heidelberg (ots)

Das Polizeipräsidium Mainz sucht derzeit nach einer 14-jährigen Jugendlichen aus Abenheim mit Bezügen nach Heidelberg und Sinsheim.

Nähere Informationen zum Vermisstenfall finden sich hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/6306920

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06241 852-0 mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen.

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