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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Lastwagenfahrer fährt auf Firmengelände

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochabend war ein 47-jähriger Mann in Heddesheim betrunken mit einem Lastwagen unterwegs.

Ein Zeuge teilte kurz vor 20 Uhr dem Polizeirevier Ladenburg mit, dass soeben ein Lastwagenfahrer auf das Betriebsgelände eines Auslieferungslagers einer Supermarktkette gefahren sein. Der Fahrer des Lastwagens mache einen deutlich alkoholisierten Eindruck.

Eine verständigte Polizeistreife konnte den 47-Jährigen auf dem Firmengelände antreffen. Sein schwankender Gang und seine verwaschene Aussprache fiel den Beamten sofort auf. Zudem bemerkten sie deutlichen Alkoholgeruch in dessen Atem. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Das Polizeirevier Ladenburg ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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