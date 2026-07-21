Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch, Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen am Dienstag, 14. Juli, in ein Haus in Bad Mergentheim-Edelfingen ein. Der oder die Täter gelangten zwischen 14:30 Uhr und 21 Uhr in das Gebäude in der "Mittlere Straße". Im Inneren entwendeten sie eine Tasche, Schmuck sowie eine Kamera und flüchteten unerkannt. Die Höhe des Schadens wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Die Tasche wurde später auf einem Radweg zwischen Edelfingen und Bad Mergentheim aufgefunden. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können oder beobachtet haben, wer die Tasche ablegte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Nach Unfall geflüchtet

Das Polizeirevier Bad Mergentheim sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter Fahrzeuglenker nach einem Unfall flüchtete. Der Besitzer eines schwarzen VW Sharan mit Hamburger Zulassung und Fahrradträger am Heck stellte diesen gegen 10 Uhr in der Engelsbergstraße auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Feuerwehrgerätehaus ab. Als er gegen 18 Uhr zurückkam, bemerkte er einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel und der Tür. Dieser wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

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