POL-KR: Cannabis, Kokain und Heroin in Krefelder Wohnung gefunden - 31-Jähriger in Untersuchungshaft
Krefeld (ots)
Am Mittwoch (1. Juli 2026) konnten Polizeibeamte in einer Wohnung auf der Kölner Straße ca. 5,5 Kilogramm Cannabis, mehrere Hundert Gramm Heroin und eine kleinere Menge Kokain auffinden. Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Tatverdächtige ausgemacht und vorläufig festgenommen werden. Der 31-Jährige ist ohne festen Wohnsitz in Deutschland und wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, der noch am selben Tag Untersuchungshaft anordnete. Die 55-jährige Wohnungsmieterin wurde nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Die weiteren Ermittlungen hat die EG Herkules übernommen. (188)
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