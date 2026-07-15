Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Falscher Polizeibeamte, Baum fällt auf Stromleitungen, Gleitschirmflieger verstorben

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Baum auf Stromleitungen gefallen

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Dienstagabend ein Baum in Bretzfeld-Waldbach auf Stromleitungen gefallen und hat Feuer gefangen. Zeugen entdeckten gegen 19:10 Uhr das Geschehen im Bereich des Bleichwiesenweges und alarmierten die Feuerwehr. Die eintreffenden Einsatzkräfte konnten ein Übergreifen des Feuers auf die umliegende Vegetation verhindern. Ein Teil der Bevölkerung der Gemeinde Bretzfeld war während der Behebung des Schadens kurzzeitig ohne Strom.

Künzelsau: Falsche Polizeibeamte erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Montag in Künzelsau eine Seniorin um ihr Erspartes gebracht. Eine unbekannte Anruferin gaukelte der Seniorin gegen 16 Uhr in russischer Sprache vor, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe und übergab das Telefonat an einen angeblichen Polizeibeamten. Dieser suggerierte ihr, dass ihre Tochter eine Kaution zu zahlen habe, um einer Haftstrafe zu entgehen. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Mann, dass die Seniorin gegen 19 Uhr einem unbekannten Abholer Bargeld im Bereich der Michelangelostraße übergab. Der Mann war circa 40 Jahre alt, circa 180 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte dunkle Haare mit Geheimratsecken. Bekleidet war der Unbekannte Er war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer hellen Hose und trug eine schwarze Umhängetasche bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07940 9400 beim Kriminalkommissariat Künzelsau zu melden.

Pfedelbach-Griet: Gleitschirmflieger verstorben - Zeugen gesucht

Nachdem ein 62-jähriger Gleitschirmflieger am Freitagabend bei Pfedelbach-Griet leblos auf einem Feld aufgefunden wurde (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6313478), sucht die Polizei nun Zeugen. Der Mann war gegen 18:10 Uhr auf einem Feld im Bereich Griet aufgefunden worden. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch an der Örtlichkeit. Die Ermittlungen zur genauen Absturzursache dauern an. Zeugen, die den Mann am Freitagabend im Bereich des Steinbachtals mit seinem Gleitschirm fliegen gesehen haben oder Hinweise zum Flugverlauf geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Kriminalkommissariat Künzelsau zu melden.

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