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Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Zwei Frauen im Zusammenhang mit Tageswohnungseinbruch aufgefallen - Zwei Einbrüche in Bad Vilbel +

Giessen (ots)

Bad Vilbel: Zwei Frauen im Zusammenhang mit Tageswohnungseinbruch aufgefallen - Zwei Einbrüche in Bad Vilbel

Zwischen 12:00 Uhr und 16:30 Uhr verschafften sich Unbekannte am Dienstag (23.06.2026) Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Paul-Gerhardt-Straße in Bad Vilbel. In einem der oberen Stockwerke brachen sie eine Wohnungstür auf, durchsuchten die Wohnung und stahlen Bargeld sowie Schmuck. Innerhalb des Tatzeitraums fielen im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses zwei fremde Frauen auf. Eine der beiden Frauen wird auf 25 - 30 Jahre alt geschätzt. Sie ist circa 170 cm groß, schlank und hat dunkles schulterlanges Haar. Die Unbekannte trug dunkle Kleidung und führte eine Umhängetasche mit sich. Als 15 - 18 Jahre alt, etwa 165 cm groß und schlank wird die zweite Frau beschrieben. Auch sie hat dunkles schulterlanges Haar, war dunkel gekleidet und hatte eine Umhängetasche bei sich. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind die beiden beschriebenen Frauen in der Nähe der Paul-Gerhardt-Straße aufgefallen? Wer kann Angaben zu ihrer Identität machen? Wer hat am Dienstag verdächtige Beobachtungen gemacht, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten? Hinweise nimmt die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Zu einem ähnlichen Vorfall kam es am Dienstagnachmittag in der Zeit zwischen 16:25 Uhr und 17:00 Uhr in der Bad Vilbeler Schulstraße. Dort drangen Einbrecher in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ein und erbeuteten ebenfalls Schmuck und Bargeld. Auch hier ermittelt die Kripo und bittet um Zeugenhinweise unter der oben genannten Rufnummer.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

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