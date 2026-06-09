Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Fahrzeug überschlagen, Unfallflucht, Zeugenaufruf nach Betrugsdelikt

Heilbronn (ots)

Obersulm: Pkw überschlagen - Eine Person verletzt

Bei einem Unfall am Montagmorgen bei Obersulm wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 8 Uhr war ein 25-Jähriger mit seinem BMW auf der Kreisstraße 2128 von Obersulm in Richtung Dimbach unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit dem rechten Vorderreifen seines Fahrzeugs in den Schotterstreifen neben der Fahrbahn geriet. Der junge Mann lenkte daraufhin gegen und verlor die Kontrolle über den Pkw. Im weiteren Verlauf kam das Auto nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam an einem Baum zum Stillstand. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Angaben zur Höhe der Schäden am Fahrzeug sowie der Flurschäden können derzeit noch nicht gemacht werden.

Abstatt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro verursachte ein bisher Unbekannter mit seinem Lkw am Montagnachmittag in Abstatt und flüchtete anschließend. Gegen 15:50 Uhr befuhr der nun Flüchtige mit seinem Fahrzeug die Auensteiner Straße in Richtung Ortsmitte und streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Der Polo wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Nach dem Zusammenstoß setzte der Lkw-Fahrer seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen, dem Lkw oder dem Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Zeugen nach Betrug gesucht

Falsche Polizeibeamte täuschten am Freitagnachmittag einen Senior in Heilbronn (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6290074). Da zwischenzeitlich eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Betrügers vorliegt, sucht die Polizei Heilbronn Zeugen, die Hinweise zu dem Fall in der Alexanderstraße geben können. Der Abholer wird als etwa 1,80 Meter groß, 30 bis 45 Jahre alt, mit schwarzen Haaren, dunklem Vollbart und dunklem Teint beschrieben. Er trug eine schwarze Hose, dunkle Schuhe und eine weinrote Weste ohne Ärmel. Er verstaute seine Beute in einer schwarzen Stofftasche mit buntem Aufdruck und entfernte sich vermutlich in Richtung Waiblinger Straße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 bei der Kriminalpolizei Heilbronn zu melden.

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