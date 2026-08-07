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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkungsgrenze Kandern
Efringen-Kirchen: Stromkasten beschädigt - hoher Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 04.08.2026, gegen 14.50 Uhr, stellte ein Zeuge an der Kreisstraße 6319 einen beschädigten Stromkasten fest. Der Stromkasten steht in einem freien Feld unweit eines Radweges neben der Kreisstraße 6319, auf Höhe der Gemarkungsgrenze Kandern / Efringen-Kirchen. Aufgrund der im Stromkasten verbauten Technik wird der Sachschaden auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Mutmaßlich könnte eine landwirtschaftliche Maschine für die Beschädigung verantwortlich sein. Dies sei aber nicht gesichert.

Der Polizeiposten Kandern, Telefon 07626 97780-0, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu einem Verursacher geben können. Der Polizeiposten ist während den üblichen Bürozeiten erreichbar. Das Polizeirevier Weil am Rhein, 07621 97970, nimmt Hinweise rund um die Uhr entgegen.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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