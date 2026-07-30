Feuerwehr Neuss

FW-NE: Hydrauliköl tritt aus Güterschiff aus | Feuerwehr setzt Ölsperren im Neusser Hafen

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Neuss (ots)

Am Donnerstagmittag, dem 30. Juli 2026, wurde die Feuerwehr um 12:11 Uhr zu einem Einsatz in den Neusser-Hafen alarmiert. Im Bereich des Hafenbeckens 5 an der Floßhafenstraße trat Hydrauliköl aus einem Güterschiff aus.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Nach Angaben des Schiffsführers trat das Hydrauliköl infolge einer Grundberührung im Bereich der Ruderanlage unterhalb der Wasseroberfläche aus. Ein vollständiges Stoppen des Austritts war zunächst nicht möglich.

Die Feuerwehr brachte mithilfe des Rettungsbootes rund 50 Meter Ölsperren aus und setzte diese um das betroffene Schiff ein. Aufkommender Wind erschwerte die Arbeiten auf dem Wasser. Während des Einsatzes trat weiterhin sporadisch Hydrauliköl aus, das durch die Ölsperren eingedämmt werden konnte.

Nachdem die Ölsperren vollständig gesetzt worden waren, übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle gegen 14:30 Uhr an die Hafenmeisterei. Diese leitete anschließend weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Ölunfalls ein.

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