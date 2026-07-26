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FW-NE: Vegetationsbrand an Bahnstrecke auf der Furth | Feuerwehr löscht brennende Böschung

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Neuss (ots)

Am Samstagabend, dem 25. Juli 2026, wurde die Feuerwehr um 19:22 Uhr zu einem Vegetationsbrand an der Daimlerstraße alarmiert. Gemeldet worden war eine brennende Fläche im Bereich einer Bahnstrecke bzw. eines Feldes.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung. Entlang der Gleise brannte trockene Vegetation auf rund 150 Metern im Böschungsbereich. Dieses Feuer hatte bereits auf ein angrenzendes Feld übergegriffen und breitet sich durch die Trockenheit weiter aus.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung von mehreren Seiten ein und löschte die betroffene Fläche mit Strahlrohren ab. Anschließend wurde der gesamte Bereich kontrolliert und letzte Glutnester abgelöscht.

Die Brandursache ist unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der Einsatz konnte nach etwa einer Stunde, gegen 20:30 Uhr beendet werden.

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