Feuerwehr Neuss

FW-NE: Katze aus stillgelegtem Schornstein gerettet | Dreistündige Tierrettung

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Neuss (ots)

Anfang der Woche wurde die Feuerwehr Neuss zu einem Wohnhaus auf der Mörikestraße alarmiert. Dort sollte sich eine Katze in einer hilflosen Lage auf einem Kaminsims befinden - ein Einsatz für das Team unseres Kleineinsatzfahrzeugs.

Beim Eintreffen der beiden Einsatzkräfte saß die Katze zunächst noch auf dem Schornsteinsims. Als sich das Team näherte, versuchte sie, sich in einem der Kaminschächte zu verstecken. Dabei rutschte sie tief in den glücklicherweise stillgelegten Schornstein und war von außen nicht mehr erreichbar.

Zur Rettung wurden weitere Einsatzkräfte sowie der zuständige Schornsteinfeger hinzugezogen. Vom Dach aus und über eine Abluftöffnung in einem Badezimmer versuchten die Teams, das Tier zu erreichen. Nachdem die Öffnung vergrößert worden war, konnte die Katze mit etwas Nachdruck von oben schließlich in Richtung der Öffnung bewegt und sicher aus ihrer misslichen Lage befreit werden.

Nach rund drei Stunden konnte die etwas schmutzige, aber unverletzte Katze ihrem Besitzer übergeben werden. Ein Einsatz mit Happy End - und einer Katze, die Schornsteine künftig vermutlich lieber meidet.

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