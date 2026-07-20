Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in einer Halle eines Entsorgungsbetriebs | Keine Verletzten

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Neuss (ots)

Am Montagnachmittag, dem 20. Juli 2026, wurde die Feuerwehr um 15:39 Uhr durch eine Brandmeldeanlage zu einem Entsorgungsbetrieb an der Lövelinger Straße in Grefrath alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich ein Brand eines Müllberges in einer mittlerweile vollständig verrauchten Halle. Die vorhandene Schaumlöschanlage hatte bereits ausgelöst und eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte wurden nachalarmiert.

Ein Team unter Atemschutz ging mit einem C-Rohr zur Brandbekämpfung in die Halle vor. Parallel wurde ein Wenderohr über eine Drehleiter von außen eingesetzt. Zur Ableitung des Rauchs wurde die Außenfassade der Halle geöffnet. Anschließend legte ein Radlader das Brandgut für die Nachlöscharbeiten frei. Die Löschwasserversorgung wurde über einen Löschwasserteich auf dem Betriebsgelände sichergestellt.

Ein Erkundungsfahrzeug führte an drei Punkten Luftmessungen durch. Dabei wurden weder auffällige Messergebnisse noch eine Geruchsbelästigung festgestellt. Eine vorsorglich durch die Leitstelle des Rhein-Kreises Neuss veröffentlichte Warnung konnte daraufhin zurückgenommen werden.

Gegen 17:38 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Nach Abschluss der Nachlösch- und Aufräumarbeiten übergab die Feuerwehr die Einsatzstelle gegen 18:23 Uhr an die Betriebsleitung. Insgesamt waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz.

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