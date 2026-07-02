Feuerwehr Neuss

FW-NE: Schwerer Verkehrsunfall auf der A57 | LKW-Fahrer aus Fahrerhaus befreit | Ersthelfer verhalten sich vorbildlich

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Neuss (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 2. Juli 2026, wurde die Feuerwehr um 07:53 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf die A57 in Fahrtrichtung Krefeld im Bereich der Anschlussstelle Norf alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Meldung: Zwei Lkw und ein Pkw waren an einem Stauende miteinander kollidiert. Der Fahrer eines Lkw war in seinem beschädigten Fahrerhaus eingeklemmt. Die Feuerwehr leitete umgehend die technische Rettung ein und konnte den Fahrer innerhalb kurzer Zeit aus dem Fahrzeug befreien.

Der Fahrer des ebenfalls erheblich beschädigten Pkw war bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr durch Ersthelfer aus seinem Fahrzeug befreit worden. Die Ersthelfer, darunter ein Notfallsanitäter und ein Werkfeuerwehrmann, betreuten den Verletzten bis zur Übernahme durch den Rettungsdienst.

Insgesamt wurden zwei Personen durch den Rettungsdienst versorgt und anschließend in Krankenhäuser transportiert. Nach Abschluss der Rettungsmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr schrittweise reduziert.

Die A57 in Fahrtrichtung Krefeld bleibt im betroffenen Bereich derzeit für die Unfallaufnahme durch die Polizei sowie die anschließenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten gesperrt. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Bitte umfahrt den Bereich weiträumig.

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