Feuerwehr Neuss

FW-NE: 24 Einsätze in den vergangenen 24 Stunden | Gartenhaus in Allerheiligen in Vollbrand | Feuerwehr unterstützt den Rettungsdienst

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Neuss (ots)

Ein weiterer arbeitsreicher Tag und eine unruhige Nacht liegen hinter der Feuerwehr Neuss. Seit Samstag wurden unsere Einsatzkräfte zu insgesamt 24 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet alarmiert.

Sechs Alarmierungen entfielen auf den Bereich der Brandbekämpfung. Dazu gehörten zwei ausgelöste Brandmeldeanlagen, ein Containerbrand, ein Kleinbrand sowie zwei gemeldete Zimmerbrände.

Weitere neun Einsätze waren der technischen Hilfeleistung zuzuordnen. Die Feuerwehr wurde zu vier Tierrettungen, zwei Unterstützungen des Rettungsdienstes, einem Sturmeinsatz, einer Türöffnung sowie einem Einsatz im Zusammenhang mit auslaufendem Wasser gerufen.

Die übrigen neun Alarmierungen umfassten vier First-Responder-Einsätze, zwei Amtshilfen, eine Brandsicherheitswache, einen Verkehrsunfall sowie die vorübergehende Besetzung der Feuerwache durch einen Löschzug zur Sicherstellung des Grundschutzes.

Der umfangreichste Einsatz begann in der Nacht auf Sonntag gegen 00:34 Uhr in Allerheiligen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Gartenhaus bereits in Vollbrand. Die Flammen drohten auf ein abgestelltes Fahrzeug sowie das angrenzende Wohnhaus überzugreifen.

Mit zwei C-Rohren wurde eine Riegelstellung aufgebaut und eine weitere Brandausbreitung verhindert. Gleichzeitig kontrollierten die Einsatzkräfte das angrenzende Wohngebäude auf einen möglichen Raucheintritt, da aufgrund der hohen Temperaturen mehrere Fenster geöffnet waren. Eine Anwohnerin wurde vorsorglich ohne Befund durch den Rettungsdienst untersucht. Nachdem das Feuer gelöscht worden war, wurde die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und anschließend an die Polizei übergeben. Der Einsatz konnte gegen 01:37 Uhr beendet werden.

Seit den frühen Morgenstunden kommen weitere Sturmeinsätze im Stadtgebiet hinzu. Ursache waren starke Windböen, die Neuss in der Nacht gegen 3 Uhr erreichten. Gegen Abend könnten erneut einzelne starke Gewitter aufziehen. Behaltet daher die Warnlage und die Wetterentwicklung im Blick.

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