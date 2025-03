Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Durch Fahrfehler beim Anfahren auf Pkw geprallt - zwei leicht Verletzte

Freiburg (ots)

Mit einem Quad beabsichtigte am Dienstag, 04.03.2025 gegen 13.10 Uhr eine 20 Jahre alte Frau vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr in die Hauptstraße einzufahren. Dabei kam es zu einem Fahrfehler beim Anfahren, woraufhin die junge Frau die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Infolge dessen kam es zu einer Kollision mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten BMW. Durch den Aufprall wurde die 20-Jährige sowie auch ihr 21-Jährige Mitfahrer vom Fahrzeug geworfen. Dabei verletzten sich beide leicht. Die junge Frau wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der junge Mitfahrer begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Am Quad entstand Sachschaden von rund 1000 Euro, am BMW 1500 Euro.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell