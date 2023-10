Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Auf Bundesstraße frontal mit Felswand kollidiert - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.10.2023, gegen 11.10 Uhr, kollidierte auf der Bundesstraße 317 eine 58-jährige Pkw-Fahrerin frontal mit einer Felswand. In einer Kurve unterhalb des Wühreloches verlor die 58-Jährige die Kontrolle über ihren Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Felswand. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 58-Jährige in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz. Während der Unfallaufnahme und der Fahrbahnreinigung war die Bundesstraße komplett gesperrt.

