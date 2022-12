Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand in Wohngebäude in Weil am Rhein

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Gegen 05.40 h hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Derzeit wird von einem Sachschaden im niederen 6-stelligen Bereich ausgegangen. Das Gebäude ist vorerst nicht bewohnbar, über die Stadt Weil wurde für 10 Bewohner für Unterkunft gesorgt.

Bei der Brandbekämpfung wurde die Feuerwehr Weil durch weitere Feuerwehren aus umliegenden Gemeinden unterstützt. Der Rettungsdienst und das THW waren ebenfalls im Einsatz, es waren ca. 100 Rettungskräfte eingesetzt.

Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen welche von der Kriminalpolizei übernommen wurden.

Erstmeldung:

In einem Wohngebäude in der Lessingstraße in Weil am Rhein ist am 17.12.2022 in den frühen Morgenstunden ein Brand ausgebrochen. Bewohner meldeten den Brand kurz nach 04.40 Uhr. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit Löscharbeiten am Objekt beschäftigt. Die Brandursache ist bislang unklar. Bislang sind keine Hinweise auf verletzte Personen bekannt, die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht konkret beziffert werden. Es wird nachberichtet.

