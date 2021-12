Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Motorroller nach Diebstahl im Bach aufgefunden

Wegberg-Beeck (ots)

Nachdem in der Nacht zu Samstag (18. Dezember) ein Motorroller der Marke Keeway an der Straße Kirchplatz entwendet worden war, wurde dieser am Folgetag gegen 13 Uhr in einem angrenzenden Bach, stark beschädigt wieder aufgefunden. Der Roller wurde sichergestellt sowie die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell