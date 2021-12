Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: "Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald - Breisach - Gebäudebrand" - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald / Breisach: Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Brandstiftung. Die Brandörtlichkeit wurde zwischenzeitlich durch die Staatsanwaltschaft Freiburg beschlagnahmt.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-2880) hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die am heutigen Morgen insbesondere zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Umfeld der Straße "Neuer Weg" gemacht haben.

js

Meldung vom 30.12.2021, 05:20 Uhr

Freiburg Am heutigen Morgen, gegen 03:30 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle Freiburg ein Gebäudebrand in Breisach gemeldet. Bisher ist nur bekannt, dass im hinteren Teil eines Gaststättenbetriebes unweit des städtischen Friedhofes ein Feuer ausgebrochen war. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Löscharbeiten zogen sich bis etwa 05.15 Uhr hin. Das Gebäude wurde durch das Feuer gänzlich in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden, dürfte aber im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Über die Brandursache kann noch keine Aussage getroffen werden. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

FLZ, PP FR / MP (Stand 05:20 Uhr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell