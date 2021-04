Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Grafenhausen: schwerer Verkehrsunfall

Person eingeklemmt

eine schwer Verletzte

Freiburg (ots)

Ein Fahrer eines Kleintransportes befuhr am Mittwoch, 07.04.2021, gegen 07.25 Uhr, die Landstraße 157 von Grafenhausen kommend in Richtung Rothaus. Nach dem Ortsausgang Grafenhausen kam er aufgrund noch nicht geklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin. Die Pkw-Fahrerin wurde in ihrem Peugeot eingeklemmt und musste von der Feuerwehr geborgen werden. Sie wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Kleintransporters sowie dessen Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Dieser wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

