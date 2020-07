POL-FR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Polizeipräsidium Freiburg

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Motorradfahrern

Freiburg

Breisgau-Hochschwarzwald

Lenzkirch

Am 25.07.2020 kam es gegen 12:45 Uhr auf der L156 zwischen Fischbach und Lenzkirch zu einem Verkehrsunfall, in Folge dessen sich zwei Motorradfahrer schwer verletzten.

Das mit zwei Personen besetzte und aus Richtung Fischbach kommende Motorrad geriet in einer scharfen Rechtskurve zu Sturz, schlitterte über die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei leicht mit einem entgegenkommenden Pkw, bevor es an einer Böschung an mehreren kleinen Bäumen zum Stillstand kam.

Dem umsichtigen Handeln des Pkw-Fahrers und seiner sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung ist es zu verdanken, dass die Unfallfolgen nicht noch drastischer ausfielen.

Der 24-jährige Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen, die ebenfalls 24-jährige und schwer verletzte Mitfahrerin wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Klinikum verbracht.

An den am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6500,00 Euro.

