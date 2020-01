Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Neustadt - Körperverletzung - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 18.01.2020 kam es gegen 13:35 Uhr auf dem Parkplatz eines Eiscafés am Kreisverkehr in der Freiburger Straße in Neustadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Bei beiden Beteiligten entstanden hierdurch Verletzungen. Wie der Polizei mitgeteilt wurde, befanden sich zum Zeitpunkt des Vorfalles mehrere Personen an einer auf der gegenüberliegenden Straßenseite befindlichen Bushaltestelle in der Freiburger Straße, von welchen der Vorfall möglicherweise beobachtet worden sein könnte.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalles sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt in Verbindung zu setzen. Tel. 07651-9336-0

