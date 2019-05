Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Auto prallt gegen Treppenaufgang eines Hauses - Insassen kommen vorsorglich in Krankenhäuser - Rettungshubschrauber im Einsatz

Gegen den Treppenaufgang eines Hauses geprallt ist am Donnerstagmittag ein Auto in der Ortsdurchfahrt von Laufenburg-Luttingen. Der 41 Jahre alte Fahrer war zusammen mit seiner hochschwangeren Frau und einem Kleinkind gegen 13:40 Uhr auf der Luttinger Straße in Richtung Laufenburg unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße geriet. Dort prallte das Auto gegen den Treppenaufgang eines Hauses. Das Auto wurde schwer demoliert. Vorsorglich erfolgte die Verlegung der Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Auch der Fahrer und das Kleinkind wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden alle drei nicht schwerer verletzt. Am Auto entstand Totalschaden, ebenso wurde der Treppenaufgang beschädigt. Insgesamt dürfte der Sachschaden bei ca. 18000 Euro liegen. Der Fahrer war auf dem Weg in ein Krankenhaus. Unfallursächlich dürfte eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein.

