POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Vorkomnmisse mit Alkohlisierten, Farbschmiererei und gelöste Radmuttern

Aalen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde am Montag beim Ein-/Ausparken ein geparkter Audi A1 beschädigt, der zwischen 7.30 Uhr und 11.15 Uhr in der Blezingerstraße auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher flüchtete und hinterließ einen Schaden von ca. 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen: Pkw kontra Fußgänger

Am Montagnachmittag befuhr ein 36-jähriger Smart-Lenker gegen 16.50 Uhr die Alte Heidenheimer Straße. Als er kurz nach der Einmündung Jahnstraße eine Überquerungshilfe für Fußgänger fast passiert hatte, lief ein 58-jähriger Fußgänger unvermittelt auf die Fahrbahn, wo er gegen den Pkw lief. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden am Fahrzeug wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Ellenberg: Vorfahrt missachtet

Beim Einbiegen von der Gartenstraße auf die Hauptstraße missachtete ein 43-jähriger Sprinter-Lenker am Montagvormittag gegen 9.50 Uhr die Vorfahrt eines 46-jährigen Opel-Lenkers, der von Wört in Richtung Muckental unterwegs war. Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von ca. 11.000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung von Gittertor

Im Bereich der Entsorgungsanlage Reutehau wurde zwischen Samstag und Montag ein zweiflügeliges Gittertor, das sich südöstlich der Deponie in der Hochstraße befindet, vermutlich mit Hilfe eines Fahrzeuges aufgerissen. Anschließend wurde auf dem Gelände, insbesondere im hügeligen Bereich, mit dem Fahrzeug herumgefahren. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen wohl nichts. Der Schaden an dem beschädigten Tor wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Ellwangen: Opel übersehen

Beim Zurücksetzen in der Siemensstraße übersah ein 35-jähriger VW-Fahrer einen hinter ihm stehenden Opel, der von einer 50-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall, der sich am Montag gegen 10 Uhr ereignete, entstand Schaden von rund 3000 Euro.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der L 1073 wurde am Montagmorgen gegen 7.10 Uhr ein Hase auf Höhe der Abzweigung Schönberger Hof von dem Pkw eines 31-jährigen Honda-Lenkers erfasst und getötet. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Spraitbach: Wildunfall

Mit einem Rehbock kollidierte am Montagabend gegen 21.10 Uhr ein 35-jähriger Renault-Lenker, als er die B 298 aus Richtung Spraitbach kommend in Fahrtrichtung Mutlangen befuhr. Der Rehbock wurde dabei getötet. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Pkw beschädigt

Ein mit rund zwei Promille alkoholisierter 33-Jähriger hielt am frühen Dienstagmorgen vermutlich mehrere Fahrzeuge im Bereich der Haußmannstraße an. Gegen 1 Uhr trat er vor einen heranfahrenden Pkw auf die Straße, dessen Fahrer daraufhin anhalten musste. Anschließend legte er sich auf die Motorhaube, zerkratzte das Fahrzeug und trat dagegen. Der Mann wurde nach kurzem Fluchtversuch von der Polizei dingfest gemacht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Hause entlassen. Verkehrsteilnehmer, denen in der Nacht womöglich selbiges widerfuhr, werden gebeten, sich unter Telefon 07171/3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Vorfahrt missachtet

In der Lorcher Straße ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall, bei dem rund 7000 Euro Schaden entstand. Ein 85-jähriger Renault-Fahrer hatte gegen 17.20 Uhr die Vorfahrt eines 58-jährigen Mercedes-Fahrers missachtet. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Radmuttern gelöst

Zwischen Freitag und Samstag sowie vermutlich nochmals von Sonntag auf Montag wurden die Radmuttern aller vier Räder eines BMWs gelockert, der im Stiftsgutweg abgestellt war. Der Besitzer wurde jeweils durch entsprechende Fahrgeräusche aufmerksam. An den Rädern entstand Sachschaden von geschätzten 400 Euro. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen im dortigen Bereich nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Eschach: Farbschmiererei

Zwischen 30. April und 2. Mai besudelten Unbekannte die Holzvertäfelung eines Wasserhochbehälters an der L1080 zwischen Holzhausen und Obergrön9ingen. Es wurden mehrere Schriftzüge und Zahlen aufgesprüht. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Fußgänger übersehen

Verletzungen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten, zog sich ein Fußgänger bei einem Unfall am Montagmorgen zu. Der 38-Jährige wurde gegen 7.20 Uhr in der Weißensteiner Straße von einem 55-Jährigen beim Rückwärtsausparken übersehen, der ihn in der Folge mit seinem VW touchierte. Sachschaden entstand nicht.

Schwäbisch Gmünd: Randale in Gaststätte

Ein stark alkoholisierter 46-Jähriger randalierte am Montagabend in einer Gaststätte, die sich in der Straße Badmauer befindet. Der bereits mit einem Hausverbot belegte Mann erschien gegen 20 Uhr, warf Stühle umher, verletzte einen Gast und beschädigte auch einen Pkw. Der Mann musste letztlich die Nacht über zur Ausnüchterung im Gewahrsam auf dem Polizeirevier bleiben. Ihn erwarten neben der Kostenrechnung nun auch mehrere Strafanzeigen.

