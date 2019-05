Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fan-Schals geraubt, Falschfahrer, Einbrüche und weiterer Diebstahl

Aalen: Fanschals geraubt

Fünf Jugendliche, die auf dem Weg zu einem Fußballspiel nach Heidenheim waren, wurden am Samstag gegen 10.20 Uhr in der Wilhelmstraße unvermittelt von einem Unbekannten mit Reizspray angegriffen, geschlagen und getreten. Der Angreifer erhielt dabei auch Unterstützung von zwei weiteren Männern. Die drei Männer forderten die Fanschals der Geschädigten und bekamen diese dann auch ausgehändigt. Anschließend flüchteten sie in Richtung Bahnlinie bzw. des Kreisverkehrs an einer dortigen Tankstelle. Die Geschädigten wurden vom Rettungsdienst zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die drei Täter werden als 18 bis 20 Jahre alt beschrieben. Der Haupttäter hat eine auffallend krumme Nase. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Aalen unter Telefon 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Mögglingen: Falschfahrer-Zeugen gesucht

Am Montagmorgen wurde der Polizei ein Falschfahrer auf der B29 bei Mögglingen mitgeteilt. Der unbekannte Fahrer eines silbergrauen Fahrzeuges fuhr vermutlich an der Anschlussstelle Mögglingen-Ost falsch in Richtung Aalen auf. Er fuhr in der Folge ein Stück auf den Fahrspuren, die in Richtung Stuttgart führen und drehte dann vermutlich wieder um. Weitere Anrufe gingen nicht ein. Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden oder Hinweise auf das betreffende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 zu melden. Seit der Eröffnung der neuen Umgehung wurden der Polizei vier Falschfahrten mitgeteilt. Zwei Verkehrsteilnehmer fuhren am heutigen Montag bzw. am 3.5. bei Mögglingen-Ost falsch auf, einer wendete im dortigen Bereich am 29.04. mitten auf der Fahrbahn der B29 und ein Verkehrsteilnehmer fuhr ebenfalls am 29.04. bei Mögglingen-West falsch auf. Am 3.5. ereignete sich in Zusammenhang der Falschfahrt ein Unfall, über den auch berichtet wurde, die anderen drei Falschfahrten blieben folgenlos.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl von Treibstoff

Im Verlauf des Wochenendes bis Montagmorgen zapften Diebe an fünf Baumaschinen, die auf einer Baustelle in der Lise-Meitner-Straße abgestellt waren, 500 bis 600 Liter Diesel ab. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Bettringen unter Telefon 07171/7966490 entgegen.

Mutlangen: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes, der am Samstag zwischen 16 Uhr und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Straße In der Breite abgestellt war. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbrüche

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen brachen Diebe in zwei Betreibe ein, die sich in der Sebaldstraße bzw. der benachbarten Paradiesstraße befinden. Es wurden jeweils zahlreiche Räume durchsucht und zumindest zwei Computer entwendet. Zudem wurde Sachschaden von einigen hundert Euro verursacht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

