POL-FR: Müllheim: Bettelbande in Haft

Am 2. Mai gelang es der Polizei in Müllheim drei Mitglieder einer betrügerischen Bettelbande festzunehmen.

Aufmerksame Passanten hatten aus dem Bereich der Werderstraße die Polizei verständigt, da dort mehrere osteuropäische Männer in aufdringlicher und teilweise aggressiver Art Unterschriften und Spendengelder sammeln würden.

Kurz vor dem Eintreffen der Polizei fuhr die Personengruppe in einem Pkw davon. Nachdem durch die Streifenwagenbesatzung Sichtkontakt zum Fahrzeug hergestellt und die Verfolgung aufgenommen werden konnte, versuchten die Insassen verschiedene Gegenstände aus dem Fahrzeug zu werfen.

Abschließend konnte das Fahrzeug gestoppt und die Insassen festgenommen werden. Bei der dann folgenden Durchsuchung der Personen und des Fahrzeuges konnte umfangreiches Beweismittel und Bargeldbestände sichergestellt werden.

Nachdem die Festgenommenen über Nacht in den Zellen des Polizeireviers verbringen mussten, erließ der Haftrichter am Folgetag Haftbefehle für die drei Täter. Eine minderjährige Person kam an den Folgetagen gegen Kaution wieder auf freien Fuß.

Das Polizeirevier Müllheim bittet darum, bei den Bettelbanden, die vorgeben für irgendwelche Institutionen zu sammeln, sehr aufmerksam zu sein und zu prüfen für was die Spendengelder verwendet werden sollen.

Hinweise zu auffälligen oder aggressiven Spendensammler oder Bettelbanden nimmt jede Polizeidienststelle oder der Polizeinotruf unter 110 entgegen.

